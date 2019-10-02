США пообещали использовать все возможности для защиты Японии и Южной Кореи

Соединенные Штаты будут использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии, говорится в сообщении пресс-службы Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США по итогам встречи главы комитета генерала Марка Милли с южнокорейским и японским коллегами в Пентагоне.

«Генерал Милли подтвердил твердую решимость США защищать Южную Корею и Японию в случае необходимости и обеспечить сдерживание [в регионе], используя весь спектр военных возможностей США», – приводит ТАСС сообщение КНШ ВС США.

«Стороны договорились совместно реагировать на общие озабоченности в сфере безопасности и сотрудничать для обеспечения мира и стабильности в регионе», – добавили в комитете.

В среду утром КНДР провела ракетный пуск в сторону Японского моря. В Минобороны Японии предположили, что Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая в процессе полета достигла максимальной высоты 900 км и могла разделиться на две части.

В связи с ракетным запуском Япония обвинила КНДР в нарушении резолюции СБ ООН.

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