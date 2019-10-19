Трамп пригрозил подать в суд на CNN

Глава американского государства Дональд Трамп в письме президенту CNN Джеффу Цукеру пригрозил телекомпании судебным иском, сообщают СМИ.

Трамп заявил, что в сюжете с неким осведомителем CNN телекомпания проявила «предвзятость». По словам президента США, CNN не соблюдает журналистские стандарты.

Он обвинил телекомпанию в «попытке дискредитировать должность президента» страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Письмо распространила активистская группа правого толка Project Veritas.