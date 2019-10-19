Россия посоветовала Киеву вместо вранья про Крым заняться проблемами Украины

Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский ответил на заявление представителя Украины о том, что в Крыму якобы нарушают права журналистов.

На заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН Стржижовский посоветовал украинской делегации разобраться с «вопиющей ситуацией» нарушения прав журналистов на Украине, а не «рисовать далекую от реальности картину» обстановки в Крыму.

Стржижовский указал, что Украина, которой «повсюду мерещатся гонения на независимые СМИ со стороны Кремля», в данном вопросе сама регулярно подвергается критике «со стороны профильных международных структур», передает РИА «Новости».

Официальный представитель постпредства России обратил внимание на то, что у Киева появилась привычка каждую «международную площадку» использовать как «лобное место» для «голословной критики России», хотя следует стремиться к «конструктивной и миролюбивой работе».

Стржижовский упрекнул украинцев в том, что они «не утруждают себя следованием согласованной повестки», а предпочитают «скатываться до агрессивных, но безосновательных обвинений».