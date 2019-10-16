Захарова отреагировала на слова представителя ООН о преступлениях против СМИ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление представителя ООН в Верховной раде о преступлениях против СМИ на Украине. По ее мнению, говорить об этом надо не в украинском парламенте, а в ОБСЕ, ПАСЕ и других международных организациях.

«Зачем об этом говорить в Раде? Об этом надо говорить в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов. Правда, туда организаторы физически не пускают журналистов, которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова», – написала она в Facebook.

Так она прокомментировала выступление заместителя главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро на заседании комитета Рады по свободе слова. Он выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов Украины на преступления против журналистов.

«Наша первая и главная обеспокоенность – физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ. Совсем недавно журналист Вадим Комаров подвергся жестокому нападению и умер через несколько месяцев. Кроме того, виновные в нападении на Шеремета не призваны к ответу спустя три года», – заявил он.

В июне на Украине умер журналист Вадим Комаров, избитый в центре Черкасс 4 мая. За 2018 год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов.

В 2016 году в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль, в котором он находился, подорвали. Дело так и не раскрыто.