Жестоко избитый журналист умер в Черкассах

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Новый человек во главе Пентагона – это сигнал для Китая

Многие не преминули задаться вопросом: полагает ли Эспер, что США в состоянии победить даже в ядерной войне?Фото: Ron Sachs/ZUMA/ТАСС
Слухи о бытовом насилии в семье главы Пентагона Патрика Шэнахэна не прошли для него даром. Президент Дональд Трамп назначил нового министра обороны – 56-летнего Марка Эспера. Что известно об этом человеке? И почему его назначение воспринимается как сигнал в сторону Китая и ослабление «ястребов» в Белом доме?  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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      Чернобыль переживает туристический бум

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            Жестоко избитый журналист умер в Черкассах

            20 июня 2019, 09:41

            Текст: Евгения Шестак

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            На Украине умер журналист Вадим Комаров, избитый в центре Черкасс 4 мая, сообщил глава национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

            «С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, – профессиональная деятельность Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков, ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы», – написал Томиленко в Facebook.

            Он добавил, что «физическая агрессия в отношении журналистов в Украине – на недопустимо высоком уровне». 

            Томиленко отметил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

            Одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

            По данным НСЖУ, за 2018 год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов.

            Напомним, 4 мая журналиста Комарова жестоко избили. После нападения он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Журналиста прооперировали, после чего он впал в кому.


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