Жестоко избитый журналист умер в Черкассах

На Украине умер журналист Вадим Комаров, избитый в центре Черкасс 4 мая, сообщил глава национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, – профессиональная деятельность Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков, ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы», – написал Томиленко в Facebook.

Он добавил, что «физическая агрессия в отношении журналистов в Украине – на недопустимо высоком уровне».

Томиленко отметил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

Одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

По данным НСЖУ, за 2018 год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов.

Напомним, 4 мая журналиста Комарова жестоко избили. После нападения он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Журналиста прооперировали, после чего он впал в кому.