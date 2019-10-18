Приднестровские боеприпасы решили отправить на утилизацию в Россию через Украину

Боеприпасы из Приднестровья в скором времени будут утилизированы на месте или отправлены в Россию транзитом через Украину, сообщили румынские СМИ.

Румынский телеканал TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску сообщает, что порядка 20 тыс. тонн боеприпасов «будут уничтожены или высланы из приднестровского региона в ближайшее время», передает РИА «Новости».

При этом «транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину».

Министр отметил, что обсуждал вопрос транзита боеприпасов через Украину «со всеми государствами Евросоюза (ЕС), в том числе и с Румынией».

«Мы в целом знаем, сколько там оружия, правда в том, что только у России есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем», – сказал Попеску.

Он добавил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.

«Мы хотели бы иметь нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения с Россией. Мы хотим, чтобы уничтожение этих боеприпасов произошло как можно скорее», – подчеркнул министр.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в приднестровском селе Колбасна. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

Склады боеприпасов в селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, являются одними из самых больших в Европе. По некоторым данным там хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов, доставших в наследство еще от Советской Армии.

Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.