Стала известна причина задержания начальства полиции «Дорогомилово»

Задержанные в Москве в четверг начальник полиции района Дорогомилово и его заместитель подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с недвижимостью, сообщают СМИ.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщает, что высокопоставленных полицейских задержали при получении взятки в размере 1,5 млн рублей. По предварительной информации, эти средства были первой частью незаконного вознаграждения на общую сумму 12 млн рублей.

Если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Кроме того, в таком случае они будут уволены из органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает телеканал.

Все материалы в отношении задержанных переданы следователям. В настоящее время правоохранители устанавливают всех возможных участников данной преступной схемы.

Руководство московского главка МВД проводит служебную проверку.

В пятницу сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят следственные действия в УВД по Западному округу Москвы после задержания высокопоставленных полицейских столичного отдела МВД «Дорогомилово».

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