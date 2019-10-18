ФСБ пришла с обысками в УВД по ЗАО Москвы

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в УВД по Западному округу Москвы после задержания высокопоставленных полицейских столичного отдела МВД «Дорогомилово», сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время сотрудники ФСБ начали в УВД по ЗАО следственные мероприятия. Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД «Дорогомилово», – сказал источник ТАСС.

Ранее стало известно, что Руководство отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержано по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей. Причем полученные полицейскими деньги были первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.