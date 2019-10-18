Главу «Альянса врачей» оштрафовали за неповиновение полиции

Суд Курганской области оштрафовал председателя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву на 1 тыс. рублей за неповиновение полицейским, сообщили в пресс-службе Кетовского районного суда.

«Кетовским районным судом рассмотрены административные дела в отношении Анастасии Васильевой и Анастасии Тарабриной (заместитель председателя организации), обеим назначены административные штрафы в размере 1 тыс. рублей каждой», – сказали РИА «Новости» в суде.

Административные дела возбуждены по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов госохраны).

Противотуберкулезный диспансер поселка Чернавский под Курганом закрыли 15 октября на реконструкцию. Сотрудники учреждения отказывались покидать больницу, требуя отменить решение властей.

В «Альянсе врачей» рассказали, что в диспансер ворвались более 20 людей в штатском и полицейских, которые «силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу».

Общероссийский народный фронт взял на контроль конфликт с закрытием Чернавского тубдиспансера.