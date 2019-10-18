В России рекордно снизилась доля незанятой молодежи

Доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков, достигла в России рекордно низкого значения с 2001 года, следует из исследования Росстата.

В 2001 году таких молодых людей было почти 16% от общей численности молодежи указанного возраста, в 2018 году – чуть более 10% (около 1,4 млн человек), передает RT.

По мнению экспертов, за 17 лет молодые россияне стали ответственнее относиться к своим достижениям и будущей жизни.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, молодежь стала «более тревожно относиться к своему будущему и поэтому предпочитает формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было увереннее чувствовать себя в будущем в трудовой жизни и вообще в обществе».

По его словам, «чем меньше молодежи, которая не занимается повышением своего человеческого капитала, тем лучше для страны».