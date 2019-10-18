В планетарии рассказали о предстоящем осеннем звездопаде

Метеоры потока Ориониды, пик активности которого приходится на 21-22 октября, будут входить в атмосферу на скорости 66 километров в секунду, рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман.

«Наша земля летит вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и еще встречает поток оставшихся маленьких кусочков кометной пыли, и они врезаются в атмосферу со скоростью примерно 66 километров в секунду», – цитирует РИА «Новости» Кошман.

По словам астронома, эти метеоры разгоняются даже быстрее, чем метеоры известного летнего потока Персеиды (59 километров в секунду). Астроном рассказала, что именно поэтому они кажутся быстрыми и яркими.

Ожидается, что можно будет увидеть около 20 метеоров в час. Для этого необходимо после двух часов ночи смотреть на юго-восток.

Кошмар также предупредила, что даже в случае идеальной погоды наблюдениям может несильно помешать Луна, «которая с 21 числа примет фазу последней четверти и немножко будет засвечивать слабые метеоры».

Астроном добавила, что звездопад Ориониды рожден шлейфом знаменитой кометы Галлея. Она дважды пересекает орбиту Земли и порождает два метеорных потока – Ориониды и весенний поток Аквариды.

Напомним, в апреле в Москве можно было наблюдать пик метеорного потока Лириды.