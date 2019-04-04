Москвичам пообещали первый весенний звездопад

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В сообщении указывается, что «с 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных».

В ночь на 23 апреля «метеоритный поток под названием Лириды достигнет своего пика».

Отмечается, что в безоблачную погоду звездопад будет виден и без специального оптического оборудования. За час в ночном небе может пролететь до 20 «падающих звезд».

Лириды – это метеорный поток, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф пыли, которое оставило после себя небесное тело; в результате на небе возникают яркие вспышки света – «рой пылевых частиц кометы, которые влетают в атмосферу на высоте 100–120 километров со скоростью около 48 километров в секунду и сгорают».

Напомним, в январе в Москве можно было наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды и полное лунное затмение.