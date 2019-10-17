Фристайлистка Комиссарова отсудила у клиники миллионы рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга пересмотрел сумму компенсации по иску сломавшей позвоночник фристайлистки Марии Комиссаровой к клинике, в которой она проходила реабилитацию, до 2 млн рублей, заявила представитель спортсменки Нина Данилина.

В феврале 2019 года суд принял решение взыскать с ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» в пользу спортсменки компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, а также штраф в размере 20 тыс. рублей, а в остальной части иска отказать. Комиссарова подала апелляцию на решение суда.

«Сегодня состоялась апелляция. Пересмотрели сумму полностью. 2 млн моральный вред и 1 млн штраф (в части взыскания убытков отказано)», – сказала Данилина РИА «Новости».

Фристайлистка отметила, что намерена дальше добиваться в суде взыскания убытков с клиники.

«Для меня важно, что моральный вред увеличили на существенную сумму, потому что своим делом я в первую очередь хотела показать пример всем людям, которые оказались в подобной ситуации, что за свои права надо бороться. Однако не могу согласиться с тем, что нам отказали во взыскании убытков, в этом направлении собираемся продолжать борьбу. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет заявлен гражданский иск», – сказала Комиссарова.

15 февраля 2014 года Комиссарова на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, из-за чего не смогла принять участие в Играх.

Спортсменка была на реабилитации в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась до 2016 год. Она подала в суд на клинику, так как занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.