В РПЦ опровергли сообщения о решении Элладской церкви признать ПЦУ

Информация о признании Элладской церковью «новой церкви» Украины не соответствует действительности, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда со ссылкой на заявление Синода РПЦ.

«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ», – приводит его слова ТАСС.

Легойда сообщил, что Русская православная церковь (РПЦ) уполномочила патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) или «предпримет другие действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола».

В то же время Русская православная церковь сохранит евхаристическую связь с епископами и клириками ЭПЦ, выступившими против украинских раскольников, добавил Легойда.

Ранее в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви заявил, что признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами нарушит всеправославное единство.

Напомним, в сентябре духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины, однако, как сообщалось ранее, Архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью.

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