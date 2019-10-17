Американский боксер умер после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксер Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, умер в возрасте 27 лет, сообщил Всемирный боксерский совет (WBC).

«WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. Наши мысли с семьей Патрика в этот тяжелый период», – говорится в сообщении на сайте WBC.

Дэй был нокаутирован соотечественником Чарльзом Конвеллом в бою, который состоялся на минувшей неделе в Чикаго в андеркарде встречи украинского бойца Александра Усика с американцем Чаззом Уизерспуном.

После боя Дэй почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Ему сделали операцию, после он находился в коме, из который не вышел.

Патрик Дэй дебютировал в профессионалах в 2013 года и с тех пор провел 22 боя, 17 из которых выиграл, четыре проиграл, а в одном поединке была зафиксирована ничья.

В феврале 2019 года он победил россиянина Исмаила Алиева в бою за вакантный титул IBF Inter-Continental и WBC Continental Americas в первом среднем весе.

Ранее российский боксер Максим Дадашев умер от травм, полученных в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.