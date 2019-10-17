Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 14–16 градусов, по области – 11–16 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15.

Атмосферное давление – 748 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура будет 7–12 градусов.