Расстрелявший коллег в метро полицейский «забыл», как открыл огонь

Устроивший стрельбу на станции московского метро «Рязанский проспект» прапорщик полиции Алексей Смирнов на допросе заявил, что не помнит, как открывал огонь.

«Сегодня Смирнов впервые после начала расследования дела дал показания следователю СК. Он заявил, что 18 сентября остановил для проверки документов мужчину азиатской внешности. В ходе общения этот человек попросил у Смирнова пачку бумажных платков. После этого к нему подошли сотрудники УСБ МВД и препроводили в отделение, где он нес службу. Там ему показали пачку платков и вложенный в нее некий предмет», – сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Смирнов заявил, что после этого его охватило внезапное волнение. «Он наставил на одного из сотрудников УСБ пистолет и скомандовал: «ложись», после чего выстрелил. Затем он выстрелил еще несколько раз. При этом Смирнов говорит, что не помнит, как стрелял. После этого он вызвал скорую для медицинской помощи расстрелянным работникам УСБ», – сообщил источник.

На допросе обвиняемый заявил, что сам сдался сотрудникам полиции. «Стрельбу Смирнов открыл после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ МВД попытались спровоцировать дачу взятки Смирнову. После этого он пистолет поставил на предохранитель, спрятал оружие в кобуру и передал его представителю руководства 5-го отдела УВД на Московском метрополитене, который после случившегося приехал на место происшествия», – добавил он. После этого Смирнова задержали сотрудники СК, при задержании он не сопротивлялся.

Адвокат обвиняемого Александр Самухов заявил, что слова Смирнова подтверждают также свидетели преступления. «Они заявили в ходе допроса, что Смирнов сдался сам и передал оружие старшему по званию, не оказывая правоохранителям сопротивления», – сказал он.

Прапорщику полиции предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Напомним, 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен.