Водитель такси ранил ножом и ограбил пассажира в центре Москвы

Около бизнес-центра «Северная башня» в центре Москвы неизвестный, предположительно водитель такси, напал на мужчину с ножом и ограбил его, сообщили в правоохранительных органах.

«В районе дома 10 по Тестовской улице мужчина нанес оппоненту ножевое ранение, похитил около 2 тыс. евро и скрывается на автомобиле такси», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, предположительно, жертвой нападения стал пассажир такси. «По предварительной информации, водитель автомашины «Шкода» причинил ножевое ранение пассажиру, похитил его личные вещи и деньги и скрылся», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Сейчас в Центральном административном округе введен план «Перехват», нападавшего разыскивают сотрудники полиции. Пострадавший доставлен в больницу.

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