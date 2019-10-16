Минтранс отреагировал на повышение цен на билеты «Победы»

Минтранс и ФАС внимательно изучат ситуацию с повышением низкобюджетной авиакомпанией «Победа» стоимости билетов в Россию, заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме замминистра транспорта Александр Юрчик.

«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», – передает РИА «Новости» слова Юрчика.

Тем временем в пресс-службе ФАС заявили, что ведомство не видит причин вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании «Победа».

«Вмешательство ФАС не потребуется, пока «Победа» развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях», – заявили в ФАС.

Регулятор также отметил, что рынок международных авиаперевозок находится в состоянии конкуренции и авиакомпании вправе изменять цены на полеты заграницу.



«При этом «выжимание» дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идет в разрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой «Аэрофлот», – добавили в ФАС.

Напомним, ранее в среду представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила, что авиакомпания «Победа» с 28 октября поднимает почти в полтора раза стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включая в них расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах.

Поводом для этого стало решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию