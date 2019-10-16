Вывод войск США из Сирии сравнили с падением Сайгона

Сирийский конфликт стал для США такой же военной авантюрой, как и война во Вьетнаме, начатая по идеологическим причинам и закончившаяся отступлением, заявил корреспондент The Times Ричард Спенсер.

«Где-то в восточной сирийской пустыне американские солдаты запрыгивают в свои вертолеты – они последние, кого выводят из миссии, подошедшей к своему преждевременному и унизительному концу», – приводит отрывок статьи Спенсера ИноТВ.

По мнению автора, местные жители будут умолять американцев взять их с собой, поскольку их будущее непредсказуемо в «политической вселенной, управляемой либо сирийским режимом, либо протурецкими ополченцами».

Спенсер также отмечает, что параллели с падением Сайгона не могут быть простым совпадением. Только в отличие от Вьетнамской войны, в бою побеждены не американские военные, а политики, которые не проявили способность к стратегическому мышлению.

«Тогда, так же как и сейчас, американская военная авантюра, начатая по идеологическим причинам, закончилась отступлением», – напоминает журналист.

По мнению корреспондента The Times, вывод американский войск из Сирии – это неудача не только Дональда Трампа, но и его предшественника Барака Обамы, который не знал, как должно происходить это вмешательство, и пытался найти «идеальное решение для очевидно неидеального конфликта».

Автор статьи указывает, что Трамп мог бы обеспечить полуофициальный статус охраняемой США зоне на востоке Сирии, как это сделал Джордж Буш старший с Иракским Курдистаном в 1991 году, однако американский лидер решил не делать этого.

Выводе американских войск из Сирии соответствовал предвыборному обещанию Трампа, однако «шло вразрез с обещанием сохранять давление на Иран и интересами Америки по части противостояния российскому влиянию», подчеркнул журналист.

По мнению Спенсера, Ближний Восток для Трампа больше не является приоритетом и теперь неизвестно, есть ли у него план после «ошеломительного поражения».

Ранее международная коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж и ряд других баз на северо-востоке Сирии. Глава Пентагона объявил о выводе войск США с севера Сирии из-за наступления Турции.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии, официальной целью которой является создание зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ссора Турции с НАТО служит интересам России.

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