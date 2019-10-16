Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 7 копеек – до 64,35 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек, составив 71,10 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 58,88 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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