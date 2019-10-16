Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды» для борьбы с Асадом

Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.

«Я гарантирую, что мы прекратим поддерживать террористов вроде «Аль-Каиды» в Сирии, которые являются наземными войсками в этой войне по смене режима», – передает РИА «Новости» слова Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.

Она также пообещала добиться отмены санкций Саудовской Аравии в отношении Йемена и санкций, вызвавших голод в Сирии.

Габбард также назвала «отвратительными» публикации в газете New York Times, где ее назвали «активом России» и «защитником Асада».

Напомним, в сентябре 2018 года в российском МИД, комментируя опубликованный Госдепом доклад по борьбе с терроризмом, заявили, что США подпитывали экстремистские группировки в Сирии оружием, боеприпасами и военной техникой.

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