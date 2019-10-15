Азербайджан направил ноту России

Баку направил Москве ноту из-за визита зампреда комитета Госдумы Константина Затулина в Нагорный Карабах, сообщает посольство Азербайджана.

«Соответствующая нота протеста была представлена МИД России из-за визита зампреда комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и по работе с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах и участии на мероприятии на оккупированных территориях Азербайжана», – передает РИА «Новости» сообщение азербайджанского посольства.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). После этого начался военный конфликт, и Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности. Армения защищает интересы НКР.

В апреле 2016 года произошло обострение ситуации в зоне карабахского конфликта. Спустя три дня вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве.