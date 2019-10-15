МИД призвал ООН и ОБСЕ оценить неонацисткие шествия в Киеве

МИД России призвал международные организации оценить неонацисткие акции в Киеве, проведенные по случаю 77-й годовщины создания «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, запрещена в России).

«Состоявшееся 14 октября в Киеве празднование годовщины создания так называемой «Украинской повстанческой армии*», прославившейся в годы Второй мировой войны кровавыми расправами над мирными жителями разных национальностей, включая евреев, русских, украинцев и поляков, стало очередным проявлением неонацизма и ксенофобии», – говорится в комментарии на сайте МИД.

Ведомство отметило, что радикалы устроили шествие с нацистской символикой, которое сопровождалось агрессивными лозунгами и прославлением Бандеры и Шухевича.

Министерство напомнило, что митинговавшие требовали от властей не допустить реализации договоренностей «нормандского формата» по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации «формулы Штайнмайера».

У Москвы вызывает разочарование, что подобные акции не получают должной оценки у украинских властей и международного сообщества.

«Более того, накануне шествий премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы. Никак не реагируют на националистические настроения на Украине ее западные покровители, в том числе вовлеченные в мирный процесс на востоке страны», – подчеркнули в МИД.

Ведомство призвало ООН, ОБСЕ, Совет Европы и партнеров по «нормандскому формату» дать принципиальную оценку подобным акциям и «побудить Киев к противодействию таким тенденциям».

Напомним, националисты в Киеве выступили против особого статуса Донбасса и против планов президента Украины Владимира Зеленского. На митинге, по данным СМИ, присутствовало 10-12 тыс. человек.