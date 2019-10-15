Защита осужденной в России Наамы Иссахар отреагировала на планы Израиля экстрадировать Алексея Буркова в США

Адвокат осужденной в России гражданки США и Израиля Наамы Иссахар прокомментировал планы по экстрадиции российского «хакера» Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты.

По словам защитника, экстрадиция россиянина «усложнит ситуацию», передает Ynetnews.com.

Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку.

Член СПЧ Александр Брод в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что наказание для Иссахар справедливо.