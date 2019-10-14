Российский правозащитник считает справедливым наказание для израильтянки-наркокурьера

«Гражданка Израиля вступила на территорию России. Мы не знаем, что входило в ее планы. Может быть, планировалось кому-то что-то передать здесь», – не исключил в интервью газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Он считает объективным приговор, вынесенный за перевозку гашиша израильтянке Нааме Иссахар.

«При досмотре были обнаружены наркотические вещества, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Каждый зарубежный гражданин, попадающий на территорию РФ, должен отдавать себе отчет, что Россия – это правое государство, которое живет по конституции. Думать, что здесь сплошной хаос, медведи ходят по улицам, и никто не наблюдает за законом, – это ошибка. Всем гостям из-за рубежа стоит помнить, что никаких поблажек за нарушение законодательства РФ не будет», – подчеркнул директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

Собеседник выразил мнение, что наказание – 7,5 лет лишения свободы, – адекватно, даже несмотря на то, что Иссахар была транзитной пассажиркой и не собиралась, по ее словам, задерживаться в России. Член СПЧ также констатировал, что в РФ остаются недочеты в сфере правосудия и следственных действий, но в целом приговоры, которые выносятся – справедливы. Кроме того, в России успешно проходят антитеррористические мероприятия, борьба с наркоторговлей.

Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку.

Брод не исключает обмена Наамы Иссахар на россиянина Алексея Буркова, задержанного в еврейском государстве в 2015 году по запросу Вашингтона. С тех пор программист из Петербурга ожидает экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами.

«Есть практика обмена, когда встает вопрос о том, чтобы осужденный отбывал наказание на родине. Его передают, а дальше местные суды решают – продлевать наказание, пересматривать его или сокращать, – поделился по этому поводу Брод. – Решать, конечно, главе государства. Хотя я не помню примеров помилования по данным статьям».

Если же исключить обмен, то есть правовые механизмы для обжалования вынесенного Иссахар приговора, добавил Брод. «Однако, как я понимаю, Иссахар согласилась с решением суда и признала вину. Таким образом, остается вариант с условно-досрочным освобождением, когда для этой меры наступит положенный срок», – пояснил Брод.