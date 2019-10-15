Российские следователи научились устанавливать личности людей в масках

В Следственном комитете (СК) России рассказали о применении технологий, помогающих установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и тело скрыты маской и специальной одеждой.

Об этом рассказывается в первой видеопрограмме из цикла «Чудеса криминалистики». Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

«Те, кто сейчас идет на преступление сознательно, уже научились работать «на камеру» – прятать лицо под маской, надевать объемную одежду, под которой телосложение не угадывается», – говорит ведущий.

Например, таким приемом решил воспользоваться преступник, убивший коммерсанта в Тамбове. Он попал на записи камер уличного наблюдения, но опознать его не представлялось возможным.

Тогда следователь назначил видеотехническую экспертизу, которая с точностью до сантиметров определила параметры лица и телосложения подозреваемого.

Удалось выяснить даже цвет одежды, которая была на нем в момент преступления.

«Под натиском собранных доказательств обвиняемому оставалось только одно – признаться в совершенном преступлении», – сказал следователь, проводивший расследование.

В другом случае московские следователи доказали вину мужчины в насильственных преступлениях, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого.