Турецкий источник обвинил курдов в освобождении боевиков ИГ из тюрьмы

Силы самообороны сирийских курдов (YPG) освободили пленных террористов «Исламского государства*» (запрещено в России) из тюрьмы в сирийском Телль-Абъяде до того, как туда прибыли турецкие войска. Это было сделано для создания хаоса в регионе, заявил высокопоставленный турецкий источник.

«Сегодня утром турецкие войска атаковали тюрьму в Телль-Абъяде, рассчитывая взять под стражу находящихся там террористов ИГ*. Но, прежде чем военные добрались туда, террористы РПК (Рабочей партии Курдистана) / YPG освободили боевиков ИГ, пытаясь создать хаос в этом районе. Экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Похоже, охранники освободили опасных боевиков ИГ, как они ранее угрожали сделать», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что курды при отступлении забрали с собой террористов группировки ИГ, которые содержались в тюрьме в зоне военной операции.

Курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявляла, что 785 иностранцев, связанных с ИГ, сбежали из лагеря Айн-Исса, который находится на севере Сирии.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вывез самых опасных боевиков ИГ из тюрем в Сирии, а страны Европы должны забрать себе остальных.

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