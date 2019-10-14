Американский нелегал в Обнинске побил полицейского и попал под следствие

Незаконно находившийся на территории России 68-летний американец стал фигурантом дела об избиении полицейского в Обнинске, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

Мужчина находился в Обнинске у своей знакомой, в августе 2019 года у него закончилось разрешение на пребывание на территории Российской Федерации, отмечается на сайте ведомства.

«В ходе проверки документов, не желая подчиняться законному требованию сотрудника полиции и участвовать в разбирательстве, осознавая, что перед ним находится представитель власти в форменной одежде при исполнении своих должностных обязанностей, мужчина нанес полицейскому один удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении гражданина США возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.