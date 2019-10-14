Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Взгляд
14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
Перейти а раздел…

На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...

России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

Россия переполнена сокровищами

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая пещера Аладдина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Россия и США ищут выход из кризиса

    С кем и насколько успешно воевали турки

    В Сирии началась новая война

      Перейти а раздел…

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Со станции метро «Выставочная» в Москве эвакуируют пассажиров
              Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономикеВойска США в Сирии попали в ловушкуЕС продлил санкции против России из-за отравления СкрипалейВТО разрешила США обложить пошлинами товары ЕС на 7,5 млрд долларов
              Судья КС раскритиковал систему высшего образования в РоссииТурция помешала США забрать из Сирии «ценных» боевиков ИГУ Норвегии возникли новые проблемы со «сдерживанием» РоссииВ Германии заметили «поразительный» эффект антироссийских санкций
              Опубликована психологическая экспертиза отца сестер ХачатурянЭрдоган рассказал об отношении России к переходу Кобани под контроль ТурцииЗеленский призвал украинцев не делать «подарки» российским СМИВынесен приговор организаторам референдума о независимости Каталонии

              Главная тема


              Россия богатеет на американских ошибках

              уголовное дело


              В Израиле назвали повод для ухудшения отношений с Россией

              ближний восток


              Эксперт: Операция на севере Сирии закончится для Турции плачевно

              «Спасибо, товарищ»


              Конгрессмена США высмеяли за фото крейсера «Петр Великий»

              Видео

              перегруппировка сил


              Украинские силовики разместили в Донбассе «Бук»

              искусственные люди


              Российский космонавт предсказал полет генно-модифицированных людей в космос

              бум солнечных электростанций


              Россия научилась зарабатывать на Солнце

              новый президент


              Куба опять пошла по пути СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Вербовочная база


              Олег Хавич: Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

              Элитное орудие


              Андрей Манчук: Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

              Мерзкое решение


              Герман Садулаев: Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

              на ваш взгляд


              Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?

              Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

                 14 октября 2019, 12:57
              Фото: twitter.com/NobelPrize
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Лауреатами премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2019 год стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, американец Майкл Кремер, а также француженка Эстер Дюфло, сообщил Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук.

              Комитет отметил «их экспериментальный подход к снижению уровня глобальной бедности», говорится в сообщении в Twitter.

              Исследование, проведенное лауреатами, «значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью». «Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований», – передает ТАСС сообщение комитета.

              Лауреаты внедрили новый подход для получения достоверных ответов на вопрос о более эффективных способах борьбы с глобальной бедностью. «Подход делит проблему на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей», – поясняет комитет.

              Основанная в 1968 году по случаю 30-летия центробанка, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, награда формально не может считаться нобелевской, поскольку Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал.

              Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов. Глава «Общества семьи Нобелей» Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.

              В прошлом году премию Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата. Нобелевский комитет отметил, что их исследование приближает мир «к ответу на вопрос о том, как можно достичь устойчивого глобального экономического роста».

              Список кандидатов на премию не разглашается в течение 50 лет. Выдвигать претендентов могут члены Королевской Шведской академии наук, Нобелевского комитета по экономике, лауреаты премии прежних лет, постоянно работающие профессора соответствующих дисциплин университетов и вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии, заведующие кафедрами экономики по меньшей мере шести университетов или институтов, выбранных Шведской Королевской академией наук, а также другие ученые, от которых академия сочтет нужным принять предложения.

              Чаще всего премию Госбанка Швеции по экономике получали американцы. Средний возраст обладателей награды в этой области – 67 лет. Единственная женщина-лауреат – Элинор Остром – получила премию в 2009 году.

              В 1975 году премию присвоили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу (1912-1986) «за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов». В 1971 году премию получил родившийся в Российской империи американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), в 1973 году – американец Василий Леонтьев (1905-1999), также родившийся в Российской империи и позже эмигрировавший в США.

              Вручение награды пройдет в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Нобеля. На сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

              Размер денежной составляющей награды в нынешнем году составляет 9 млн крон (около 909 тыс. долларов).


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............