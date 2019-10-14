Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Лауреатами премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2019 год стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, американец Майкл Кремер, а также француженка Эстер Дюфло, сообщил Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук.

Комитет отметил «их экспериментальный подход к снижению уровня глобальной бедности», говорится в сообщении в Twitter.

Исследование, проведенное лауреатами, «значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью». «Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований», – передает ТАСС сообщение комитета.

Лауреаты внедрили новый подход для получения достоверных ответов на вопрос о более эффективных способах борьбы с глобальной бедностью. «Подход делит проблему на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей», – поясняет комитет.

Основанная в 1968 году по случаю 30-летия центробанка, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, награда формально не может считаться нобелевской, поскольку Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал.

Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов. Глава «Общества семьи Нобелей» Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.

В прошлом году премию Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата. Нобелевский комитет отметил, что их исследование приближает мир «к ответу на вопрос о том, как можно достичь устойчивого глобального экономического роста».

Список кандидатов на премию не разглашается в течение 50 лет. Выдвигать претендентов могут члены Королевской Шведской академии наук, Нобелевского комитета по экономике, лауреаты премии прежних лет, постоянно работающие профессора соответствующих дисциплин университетов и вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии, заведующие кафедрами экономики по меньшей мере шести университетов или институтов, выбранных Шведской Королевской академией наук, а также другие ученые, от которых академия сочтет нужным принять предложения.

Чаще всего премию Госбанка Швеции по экономике получали американцы. Средний возраст обладателей награды в этой области – 67 лет. Единственная женщина-лауреат – Элинор Остром – получила премию в 2009 году.

В 1975 году премию присвоили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу (1912-1986) «за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов». В 1971 году премию получил родившийся в Российской империи американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), в 1973 году – американец Василий Леонтьев (1905-1999), также родившийся в Российской империи и позже эмигрировавший в США.

Вручение награды пройдет в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Нобеля. На сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей награды в нынешнем году составляет 9 млн крон (около 909 тыс. долларов).