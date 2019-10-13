Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1» рассказал, почему Владимир Путин предпочитает отдыхать именно в России.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что задачей президента является популяризация на собственном примере тех мест, о существовании которых многие могут даже не знать.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, даже на отдыхе президент не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы.

«Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», – отметил Песков.

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.