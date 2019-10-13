В московском кафе устроили стрельбу из-за сумки с 500 тыс. долларов

Стрельба произошла в кафе на улице Большая Ордынка, сообщил главк МВД по Москве. Кафе расположено у посольства Киргизии, пишут СМИ.

Как сообщили в полиции, произошел конфликт, в результате которого одного из участников доставили в больницу «с ранением из, предположительно, травматического пистолета». Еще одного предполагаемого участника конфликта задержали, передает РИА «Новости».

По информации РЕН ТВ, в кафе отдыхали пять человек. На них напали двое мужчин с газовым баллончиком. При этом один из сидевших за столом достал травмат и присоединился к нападавшим.

Телеканал сообщает, что нападение произошло из-за долга. напавшие хотели отобрать сумку, где, по словам участников конфликта, могло быть примерно 500 тыс. долларов.

Двое нападавших скрылись с места конфликта. Заполучить сумку им так и не удалось.