Опубликовано видео расправ сирийской оппозиции над пленными курдами

Саудовское ТВ показало видеозапись расправ сирийской оппозиции над пленными курдами.

Видео опубликовал канал «Аль-Арабия». На записи боевики экстремистской группировки «Ахрар аш-Шаркия», принимающие участие в турецкой операции в Сирии, с криками «Аллах акбар!» расстреливают представителей курдского ополчения.

Видео снято на смартфон, передает ТАСС.

Министерство национальной обороны Турции сообщает, что в ходе операции в Сирии «нейтрализовано 459 террористов», к которым Анкара относит членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии.

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