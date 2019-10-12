Названы имена и должности разбившихся на Ан-72 в ДРК россиян

Оба россиянина на борту разбившегося в Демократической республике Конго (ДРК) самолета Ан-72 являются пилотами, они пока не обнаружены, сообщила пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова.

Кононова сообщила, что в данный момент «ведутся поисково-спасательные работы», но «так как местность труднодоступная, там джунгли, никаких останков сейчас нет», передает РИА «Новости».

Сообщается также, что оба россиянина – пилоты. Это Садовничий Владимир Владимирович (командир экипажа) и Шумков Виталий Степанович.

Ранее сообщалось, что в Конго упал самолет президента страны, на борту находились россияне.