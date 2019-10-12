Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидает дождливая погода, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 10 до 12 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 8 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье термометры покажут от 7 до 12 градусов тепла, в ночные часы ожидается от 5 до 10 градусов.

Скорость юго-западного и южного ветра составит 5–10 м/ с, местами порывы от 13 до 18 м/с. В ночь на воскресенье ожидается западный ветер с порывами до 18 м/с, возможность осадков сохранится. 12 октября в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11.00 до 23.00 – из-за сильного ветра.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.