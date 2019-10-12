Кировский губернатор позвал молодежь принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Молодым управленцам Кировской области следует принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России», заявил глава региона Игорь Васильев.

Он отметил, что участники конкурса смогут не только продемонстрировать свой управленческий потенциал и получить гранты на повышение квалификации, но и обменяться опытом, пишет «Ридус».

Васильев напомнил, что полуфиналист Максим Михайлов стал главой службы по тарифам в Кировской области. Сейчас Михайлов «успешно и эффективно работает» на своей должности, заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что желающие «стать новым лидером России» все еще могут зарегистрироваться для участия «в главном кадровом конкурсе страны».

Он пожелал удачи тем, кто «уже бросил вызов тысячам управленцев».

Видеоролик с обращением губернатора опубликован в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Васильев (@gubernator_vasiliev) 11 Окт 2019 в 8:03 PDT 4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус». 8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019–2020 годах.

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