Российский космонавт предсказал полет генно-модифицированных людей в космос

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко считает, что дальний космос будут исследовать генно-модифицированные люди, он заявил об этом на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.

«Главная опасность для человека (в космосе, – прим. ВЗГЛЯД) – радиационная. Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», – приводит его слова «Интерфакс».

Кононенко отметил, что создание человека, способного переносить радиацию при минимальных средствах защиты, делает перспективным исследование дальнего космоса в будущем.

«Мне кажется, что будут выращиваться искусственно поколения таких людей, которые будут уже более устойчивы к жесткой радиации. Конечно, сделать что-то живое полностью устойчивым к такой радиации будет тяжело», – добавил космонавт.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что антропоморфные системы позволят исследователям двигаться в дальний космос.