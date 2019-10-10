Зеленский высказался о слухах по «обмену Донбасса на Крым»

Ни в одном из переговорных форматов не поднималась тема «освобождения Донбасса» на признание Крыма российским, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с Москвой ведутся переговоры по «возвращению пленных», в Минском формате – об урегулировании в Донбассе. Не идет речи о Крыме и в «нормандском формате», передает «Интерфакс».

При этом он пообещал поднять вопрос о Крыме на встрече «нормандской четверки».

Ранее он подчеркнул, что согласование формулы Штанмайера не предполагает, что Украина признает присоединение Крыма к России или откажется от Донбасса.

В июле сообщалось, что в офисе президента Зеленского не рассматривалась возможность размена Крыма на Донбасс, поскольку это стало бы «предательством» жителей Крыма с украинскими паспортами.