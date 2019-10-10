Бедным регионам выделят 100 млрд рублей

Для решения острых проблем в 10 регионах России с наиболее низким уровнем социально-экономического развития дополнительно будет выделено около 100 млрд рублей, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, все федеральные ведомства получили задачу расставить приоритеты в национальных проектах, которые реализуют в этих регионах, передает ТАСС.

«И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд рублей на ближайшее пять лет на финансирование [устранения] наиболее острых проблем», – сказал Мутко после совещания по индивидуальным программам развития сложных регионов России.

Ранее был опубликован мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.