ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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    Кто такой Хидео Кодзима

    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
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          • Свыше 5 тыс. рублей

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              8 октября 2019, 20:28

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Мониторинг включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-5 региональных практик с 30 сентября по 6 октября 2019 года попали служба ухода «Ты не один» (Омская область), приглашение вступить в наблюдательный совет реконструкции улицы (Севастополь), туры для людей серебряного возраста (Ярославская область), Цифровая лаборатория при правительстве региона (Приморский край) и часовой тариф при пересадке на пригородный транспорт (Республика Башкортостан).

              Служба ухода «Ты не один» запущена при поддержке правительства Омской области и губернатора Александра Буркова. Реализация социального проекта стала возможна благодаря федеральному гранту фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками проекта, который будут реализовывать с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года, станут 16 детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития и 27 родителей. Для работы с особыми детьми будет приобретено новое реабилитационное оборудование: ходунки для детей с ДЦП, аппарат для ребят с аутизмом, специальные детские стульчики, творческие наборы и др. Занятия пройдут на базе комплексного центра социального обслуживания населения Называевского района. В это время здесь же родители смогут пообщаться с психологом, а также пройти курс обучения навыкам ухода за детьми с инвалидностью. К лежачим детям специалисты будут выезжать на дом. Служба развивающего ухода «Ты не один» подразумевает комплексную помощь семье, в которой растет ребенок с особенностями развития.

              «Появление детей с особенностями развития приводит к серьезному увеличению нагрузки на семью, требует кардинального изменения очень многих обстоятельств ее жизни. Нередко это приводит к повышению ее закрытости и замкнутости. В такой ситуации усугубляются проблемы с развитием детей. Развитие инфраструктуры для поддержки таких семей позволяет поддержать родителей, не дает им исчезнуть из жизни общества», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              Приглашение вступить в набсовет реконструкции улицы в Севастополе сделал врио главы Севастополя Михаил Развожаев. На персональной странице в Instagram он сообщил, что правительство региона приступило к формированию состава набсовета, войти в который смогут эксперты, общественники, депутаты и сами жители реконструируемой улицы. Заявки на включение в состав организации принимаются на официальном сайте городского правительства.

              «Приглашение жителей к работе в наблюдательном совете реконструкции главной улицы даст возможность не только принимать верные взвешенные решения в ходе реализации проекта, но и поможет властям и населению лучше понимать друг друга, создавая в дискуссии новые смыслы развития региона и оригинальные решения, который пойдут на пользу региону», – считает политконсультант Алена Август.

              В Ярославской области ко Дню пожилого человека были разработаны туры для людей серебряного возраста. Департамент туризма области предлагает пожилым людям экскурсии-прогулки, тематические программы и гастрономические туры. Так, в Тутаеве эту группу туристов приглашают на программу «Жил-был купец…». Она позволяет погрузиться в атмосферу XIX века, посетить торговую лавку и увидеть, как формировался ее ассортимент, какие были измерительные приборы. Важной частью большинства экскурсий Углича является дегустация местных продуктов. Например, попробовать лакомства можно на программе «Вкусная история древнего города». Кроме того, разработаны экскурсии «Углич глазами художников в прошлом и настоящем», «Купечеством всякое государство богатится», «Город детства Ольги Берггольц». В Гаврилов-Яме гостям города предложат новый маршрут «Путь к успеху». В ходе прогулки туристы узнают о крепостном крестьянине Алексее Локалове, который смог стать купцом первой гильдии и построить льняную мануфактуру.

              «Инициатива решает проблему включенности граждан старшего возраста в общественную жизнь. В рамках стратегии 80+ такие решения позволяют продлить активность и составить разнообразный досуг для тех, кто живет один на пенсии или не знает, как занять свободное время. Затраты на такие проекты целесообразно включать в социальные статьи бюджетов. Они будут носить ограниченный характер, поскольку формат мероприятий, как правило, напоминает льготные экскурсии и посещения различных культурных объектов - средства на это предусмотрены в бюджетах разных уровней. Инициатива актуальна в регионах с низким уровнем среднего располагаемого дохода. Для граждан старшего возраста это важный знак внимания и заботы о них», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              При правительстве Приморского края будет создана цифровая лаборатория, где молодые специалисты будут заниматься разработкой современных сервисов. В рамках работы лаборатории предполагается создание качественно новых условий для проведения исследований и разработки в сфере цифровых технологий: современное оборудование, образовательные программы.

              «Создание новых возможностей для молодежи, особенно в сфере цифровой экономики, – это стратегически важная задача для всех регионов России. Пока что российский рынок еще не насыщен цифровыми проектами, есть много свободных ниш для новых сервисов – поэтому логично, что это направление надо стимулировать», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              В республике Башкортостан с 1 октября владельцы единой транспортной карты «Алга» в Уфе в течение часа могут без переплат пересаживаться с автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ и муниципального электротранспорта на пригородные поезда. Стоимость второй и последующих поездок в таком случае будет нулевой. Эта возможность предоставляется пассажирам в рамках часового тарифа, внедряемого Гострансом РБ и Башкортостанской пригородной пассажирской компанией для тех, кто передвигается по городу с пересадками. Ранее в Республике Башкортостан стоимость поездок на пригородных поездах была снижена на 20%.

              «От эффективной работы системы общественного транспорта напрямую зависят темпы развития городской экономики. Поэтому вопросы качественного управления трафиком пассажиров, удобной и комфортной логистики становятся все актуальнее и зачастую злободневнее. Снижение стоимости проезда при усилении логистической составляющей может дать в разы больший эффект для экономики города в целом. На это и стоит делать расчет», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.


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