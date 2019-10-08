ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Мониторинг включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 региональных практик с 30 сентября по 6 октября 2019 года попали служба ухода «Ты не один» (Омская область), приглашение вступить в наблюдательный совет реконструкции улицы (Севастополь), туры для людей серебряного возраста (Ярославская область), Цифровая лаборатория при правительстве региона (Приморский край) и часовой тариф при пересадке на пригородный транспорт (Республика Башкортостан).

Служба ухода «Ты не один» запущена при поддержке правительства Омской области и губернатора Александра Буркова. Реализация социального проекта стала возможна благодаря федеральному гранту фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками проекта, который будут реализовывать с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года, станут 16 детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития и 27 родителей. Для работы с особыми детьми будет приобретено новое реабилитационное оборудование: ходунки для детей с ДЦП, аппарат для ребят с аутизмом, специальные детские стульчики, творческие наборы и др. Занятия пройдут на базе комплексного центра социального обслуживания населения Называевского района. В это время здесь же родители смогут пообщаться с психологом, а также пройти курс обучения навыкам ухода за детьми с инвалидностью. К лежачим детям специалисты будут выезжать на дом. Служба развивающего ухода «Ты не один» подразумевает комплексную помощь семье, в которой растет ребенок с особенностями развития.

«Появление детей с особенностями развития приводит к серьезному увеличению нагрузки на семью, требует кардинального изменения очень многих обстоятельств ее жизни. Нередко это приводит к повышению ее закрытости и замкнутости. В такой ситуации усугубляются проблемы с развитием детей. Развитие инфраструктуры для поддержки таких семей позволяет поддержать родителей, не дает им исчезнуть из жизни общества», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Приглашение вступить в набсовет реконструкции улицы в Севастополе сделал врио главы Севастополя Михаил Развожаев. На персональной странице в Instagram он сообщил, что правительство региона приступило к формированию состава набсовета, войти в который смогут эксперты, общественники, депутаты и сами жители реконструируемой улицы. Заявки на включение в состав организации принимаются на официальном сайте городского правительства.

«Приглашение жителей к работе в наблюдательном совете реконструкции главной улицы даст возможность не только принимать верные взвешенные решения в ходе реализации проекта, но и поможет властям и населению лучше понимать друг друга, создавая в дискуссии новые смыслы развития региона и оригинальные решения, который пойдут на пользу региону», – считает политконсультант Алена Август.

В Ярославской области ко Дню пожилого человека были разработаны туры для людей серебряного возраста. Департамент туризма области предлагает пожилым людям экскурсии-прогулки, тематические программы и гастрономические туры. Так, в Тутаеве эту группу туристов приглашают на программу «Жил-был купец…». Она позволяет погрузиться в атмосферу XIX века, посетить торговую лавку и увидеть, как формировался ее ассортимент, какие были измерительные приборы. Важной частью большинства экскурсий Углича является дегустация местных продуктов. Например, попробовать лакомства можно на программе «Вкусная история древнего города». Кроме того, разработаны экскурсии «Углич глазами художников в прошлом и настоящем», «Купечеством всякое государство богатится», «Город детства Ольги Берггольц». В Гаврилов-Яме гостям города предложат новый маршрут «Путь к успеху». В ходе прогулки туристы узнают о крепостном крестьянине Алексее Локалове, который смог стать купцом первой гильдии и построить льняную мануфактуру.

«Инициатива решает проблему включенности граждан старшего возраста в общественную жизнь. В рамках стратегии 80+ такие решения позволяют продлить активность и составить разнообразный досуг для тех, кто живет один на пенсии или не знает, как занять свободное время. Затраты на такие проекты целесообразно включать в социальные статьи бюджетов. Они будут носить ограниченный характер, поскольку формат мероприятий, как правило, напоминает льготные экскурсии и посещения различных культурных объектов - средства на это предусмотрены в бюджетах разных уровней. Инициатива актуальна в регионах с низким уровнем среднего располагаемого дохода. Для граждан старшего возраста это важный знак внимания и заботы о них», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

При правительстве Приморского края будет создана цифровая лаборатория, где молодые специалисты будут заниматься разработкой современных сервисов. В рамках работы лаборатории предполагается создание качественно новых условий для проведения исследований и разработки в сфере цифровых технологий: современное оборудование, образовательные программы.

«Создание новых возможностей для молодежи, особенно в сфере цифровой экономики, – это стратегически важная задача для всех регионов России. Пока что российский рынок еще не насыщен цифровыми проектами, есть много свободных ниш для новых сервисов – поэтому логично, что это направление надо стимулировать», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В республике Башкортостан с 1 октября владельцы единой транспортной карты «Алга» в Уфе в течение часа могут без переплат пересаживаться с автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ и муниципального электротранспорта на пригородные поезда. Стоимость второй и последующих поездок в таком случае будет нулевой. Эта возможность предоставляется пассажирам в рамках часового тарифа, внедряемого Гострансом РБ и Башкортостанской пригородной пассажирской компанией для тех, кто передвигается по городу с пересадками. Ранее в Республике Башкортостан стоимость поездок на пригородных поездах была снижена на 20%.

«От эффективной работы системы общественного транспорта напрямую зависят темпы развития городской экономики. Поэтому вопросы качественного управления трафиком пассажиров, удобной и комфортной логистики становятся все актуальнее и зачастую злободневнее. Снижение стоимости проезда при усилении логистической составляющей может дать в разы больший эффект для экономики города в целом. На это и стоит делать расчет», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.