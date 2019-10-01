Открыта регистрация на международный инженерный чемпионат CASE-IN

Открыта регистрация на соревнования международного инженерного чемпионата «CASE-IN» − осенний кубок «CASE-IN», организаторы планируют привлечь к решению актуальных проблем ТЭК и МСК более 2 тыс. школьников, студентов и молодых специалистов.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Проект «CASE-IN» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» только в этом году вошел в платформу «Россия – страна возможностей», но уже активно развивается: к нему присоединяются новые школы, вузы и регионы. Сегодня мы запускаем новое направление – Осенний кубок «CASE-IN». Студенты, которые в рамках него покажут лучшие результаты, получат возможность пройти стажировки в ведущих компаниях, а победители-школьники – дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Осенний кубок «CASE-IN» посвящен единой теме сезона 2019 года «Цифровая трансформация» и пройдет в каждом из восьми федеральных округов России. К соревнованиям приглашены студенты 224 вузов, ведущих подготовку по инженерным специальностям, а также старшеклассники российских школ и молодые специалисты энергокомпаний.

Кейс для школьников посвящен теме «Блокчейн в ТЭК и МСК России». Старшеклассники разработают и внедрят комплекс мероприятий, направленных на создание системы «Блокчейн» в отношении какого-либо продукта, отражающего взаимную экономическую кооперацию компаний ТЭК и МСК. Осенний кубок «CASE-IN» для школьников поддерживает Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

Студентам предстоит разработать решения кейса «Цифровые перспективы развития Дальнего Востока». Они выберут наиболее перспективный энергетический проект в рамках территорий опережающего развития и разработают перечень цифровых решений для инновационного развития избранного производственного проекта. Участники должны будут также обосновать безопасность производственных процессов и экономическую эффективность своих решений.

Тема кейса молодых специалистов – «Цифровая трансформация энергетической компании». Молодые специалисты определят достаточный уровень цифровизации и автоматизации процессов и оценят влияние цифровизации на изменение бизнес-модели в своих компаниях.

Соревнования Осеннего кубка для молодых специалистов пройдут 5 октября 2019 года в Москве в ходе молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В них примут участие 17 молодежных команд, представляющих компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов: ПАО «Т Плюс», ПАО «НЛМК», АО «СО ЕЭС», ООО «СамараНИПИнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК ЕЭС», СИБУР, АО «Янтарьэнерго», МРСК Северо-Запада, ПАО «МОЭСК», ПАО «ОГК-2», Иркутская нефтяная компания, Зарубежнефть, ПАО «ОГК-2», АО «СибурТюменьГаз», ПАО «Энел Россия», «СИБУР-Кстово». Кубок победителям вручат Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в ходе встречи с участниками Молодежного дня «Диалог на равных».

Финал соревнований Осеннего кубка «CASE-IN» для школьников и студентов пройдет в декабре 2019 года в Москве.

Напомним, осенний кубок «CASE-IN» был анонсирован на финале VII сезона международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в ходе пленарного совещания c участием руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, заместителя Министра энергетики Антона Инюцына, заместителя генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Владислава Даванкова и директора фонда «Надежная смена» Артема Королева.

Организаторами осеннего кубка выступают фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Особую поддержку осеннему кубку «CASE-IN» как предварительному этапу основного сезона чемпионата «CASE-IN – 2020» окажет АНО «Россия – страна возможностей».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель чемпионата - популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы. Чемпионат входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Чемпионат проходит в вузах России и стран СНГ. В основном сезоне чемпионата более 7 тыс. будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решали инженерные кейсы по единой теме чемпионата «Цифровая трансформация» - одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», «Цифровой прорыв», союз «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» и другие.