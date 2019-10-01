ВСУ не дополучили 48 бронетранспортеров из-за проблем со сталью

ВСУ не получили 48 бронетранспортеров из-за того, что производитель машин закупил не ту сталь, сообщают украинские СМИ.

Контракт на поставку 48 БТР-4Е между минобороны Украины и Харьковским конструкторским бюро машиностроения был заключен еще в 2016 году, сообщает издание Bihus.info.

Поставку машин запланировали на июль, однако она сорвалась из-за того, что оборонное ведомство отбраковало прибывшую в марте 2019 года сталь из-за проблем с маркировкой и химических свойств материала, которые не соответствовали требованиям.

Отмечается, что сталь заказали у польской фирмы Texprotect, которая поставляла материал из Финляндии под маркой Miilux Protection 500.

Отмечается, что химический состав брони должны были обсудить с поставщиком на старте, однако в договоре финской стали не было, из-за чего производитель получил не утвержденный материал.

Завод попытался уговорить минобороны использовать купленную партию стали, на этом настаивал директор предприятия Алексей Бабич. После переговоров военные решили провести новые исследования, однако они до сих пор не завершены.

Эксперты пришли к выводу, что сварные швы из этой марки стали можно использовать для бронетранспортеров, однако для этого необходимо приваривать дополнительную подложку из бронестали.

В связи с этим обстоятельством работы затянулись, а минобороны заявило, что это будет не тот БТР, который заказывали военные.

Издание утверждает, что из 48 запланированных машин на заводе собрана только четверть, произведенная из украинской стали.

Ранее в госконцерне «Укроборонпром» сообщали, что Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) может прекратить работу из-за действий минобороны Украины.

В мае предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в «Укроборонпром») приостановило производство корпусов БТР-4 из стали стран НАТО в связи с тем, что законодательство не позволяет принимать в эксплуатацию технику из такой бронестали.