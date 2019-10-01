Эксперт: Опыт «школы губернаторов» помог Хорохордину выиграть выборы на Алтае

«Хорохордин быстро разобрался в политических и хозяйственных проблемах Алтайского края, и в этом ему помогла «школа губернаторов», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя состоявшееся в понедельник вступление Олега Хорохордина в должность главы Республики Алтай.

Олег Хорохордин, победивший на выборах главы Республики Алтай, вступил в должность и принес присягу в здании Национального драматического театра им. Кучияк. За тот период, что Хорохордин руководил Алтайским краем в качестве врио губернатора, уже видны динамичные изменения, считает руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«Я оцениваю его работу достаточно позитивно. Человек быстро разобрался в текущих региональных проблемах: управленческих, хозяйственных, политических и в межэлитных, которые имеют место быть. Рьяно взялся за их решение. Наметил курс развития региона, что безусловно важно и в тактической, и в стратегической перспективе», – сказала Кислицына.

Политолог добавила, что результат поддержки его действий был виден несколько недель назад во время выборов главы региона, когда Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей.

«В какой-то степени ему помогла выиграть выборы «школа губернаторов». Безусловно, это очень качественная кузница даже не подготовки, а профилирования управленческих кадров именно на специфику управления регионом», – поясняет эксперт.

По ее мнению, эта школа действительно является, «правильной средой для вытачивания тех самых управленческих компетенций, которые крайне востребованы на уровне регионов».

Напомним, Олег Хорохордин – участник второго потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Единый день голосования прошел в 85 регионах России 8 сентября. В общей сложности состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что свежеизбранные губернаторы создали «эффект надежды».