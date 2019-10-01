Контроль за уголовными делами по наркотикам усилен

Усилен контроль за уголовными делами по статьям, которые связаны с оборотом наркотиков, сообщило МВД.

Ведомство провело анализ «правоприменительной практики» по соответствующим статьям, передает ТАСС.

Были предприняты шаги, которые должны усовершенствовать «контроль за законностью решений» правоохранителей, сообщает МВД.

Министерство выразило уверенность, что данные меры «улучшат ситуацию и укрепят позиции по сокращению числа незаконных и необоснованных решений».