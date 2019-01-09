Лукьянова собрались похоронить на Троекуровском кладбище

Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, заявил замглавы ЦК КПРФ Владимир Кашин. При этом сообщается, что родственники Лукьянова просят о похоронах на Новодевичьем кладбище.

Похороны пройдут в пятницу, передает РИА «Новости».

«Завтра мы все еще уточним на заседании комиссии, но, предварительно, так», – заявил Кашин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также сообщал, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в Twitter, что родственники Лукьянова попросили похоронить последнего председателя Верховного Совета СССР на Новодевичьем кладбище. Хинштейн считает, что «это было бы правильно», ведь Лукьянов внес «беспрецедентный вклад в разработку нового законодательства для новой по сути страны».

Напомним, Анатолий Лукьянов скончался 9 января в возрасте 88 лет.

С марта 1990 года по сентябрь 1991 года он занимал одну из высших государственных должностей Советского Союза.