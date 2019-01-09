Скончался последний председатель Верховного совета СССР

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет, об этом сообщила его дочь, юрист Елена Лукьянова.

Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве, передает РБК со ссылкой на дочь политика. «Он тяжело болел», – пояснила она.

Также о смерти Лукьянова в своем Twitter рассказал глава Смоленской области Алексей Островский.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!», – написал Островский.

Анатолий Лукьянов с марта 1990 года по сентябрь 1991 занимал одну из высших государственных должностей Советского Союза.