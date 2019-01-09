Украинец пытался провезти пушку через границу с Польшей

Гражданин Украины пытался провезти в Польшу артиллерийскую систему, однако был задержан на границе, сообщил сотрудник польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

Инцидент, о котором стало известно в среду, произошел на минувшей неделе, 4 января, передает агентство УНН.

Вечежа сообщил, что «элементы пушки находились в сундуках в грузовом автомобиле». Мужчина пытался провести части оружия «через пограничный пункт пропуска в Дорогуске».

Отмечается, что украинец знал, что именно он перевозит. Следствие по данному делу начала местная прокуратура, им также занимается польское агентство внутренней безопасности.

Ранее в Тбилиси задержали семерых вооруженных граждан Украины, среди которых оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко.