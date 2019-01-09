Киргизского милиционера оштрафовали за плевок в общественном месте

После введения в Киргизии штрафа за плевки в общественных местах одним из первых наказанных стал сотрудник правоохранительных органов, сообщили в ГУВД Чуйской области республики.

«Сотрудник нарушил одно из требований Кодекса о нарушениях, которое запрещает выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание, что влечет наложение штрафа третьей категории», – цитирует РИА «Новости» сообщение ГУВД.

По данным ведомства, материалы направлены в Лебединовский сельский совет Аламединского района для принятия решения.

За два дня до этого в Сети появился видеоролик, на котором милиционер плюет на асфальт. Его личность быстро установили, им оказался представитель патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области.

Это второй штраф, выписанный за плевки в общественных местах после введения в Киргизии с 1 января 2019 года соответствующего наказания. Ранее на 5,5 тыс. сомов (78 долларов) был оштрафован житель Иссык-Кульской области. Он 1 января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса и разместил этот ролик в одной из соцсетей.

«Несомненно, что мы должны уделять особое внимание вопросу формирования у граждан общественного сознания и опыта поведения в обществе. Считаю, что применение штрафных санкций – эта мера, которая сегодня является объективно необходимой», – сказал премьер-министр Киргизии Мухаммедалый Абылгазиев.

Он отметил, что люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах, и взрослым нужно подавать правильный пример подрастающему поколению.