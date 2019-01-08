Собчак позирует на Мальдивах в купальнике в цветах флага Украины

Журналистка Ксения Собчак опубликовала, как она сама выразилась, «телкофото с политическим подтекстом» с отдыха на Мальдивах.

В Instagram она заявила, что «у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха». При этом Собчак отметила, что у нее «как обычно» получилось «немного с политическим подтекстом».