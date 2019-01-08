В Эстонии отреагировали на агитацию «с сегрегационным душком» про русских

Партия «Эстония 200» должна убрать с улиц провокационную предвыборную агитацию про русских или опровергнуть свою причастность к ней, заявил Раймонд Кальюлайд, который входит в руководство Центристской партии, возглавляющей правящую коалицию в Эстонии.

В Таллине на трамвайной остановке появилась политическая реклама, которая делит остановку на две части. На одной стороне написано «Здесь только русские», на другой – «Здесь только эстонцы». Большинство партий в Эстонии уже открестились от причастности к этой агитации, передает ТАСС.

Кальюлайд заявил, что такая политическая реклама «с сегрегационным душком» раскалывает общество Эстонии, «раздувает межнациональную вражду» и «до глубины души оскорбляет русских людей», которые живут в стране.

Если «Эстония 200» причастна к агитации, то партия должна принести извинения, заявил он. По мнению Кальюлайда, «Эстония 200» хочет привлечь внимание к проблеме раздельного образования в эстоноязычных и русскоязычных школах.

Выборы в парламент страны и Европарламент пройдут в Эстонии 3 марта и 25 мая.